Луценко уволил Суса – источник

Генеральный прокурор Юрий Луценко уволил из органов прокуратуры старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генпрокуратуры Дмитрия Суса.



Об этом "Украинской правде" сообщил источник в ГПУ.



По словам источника, Суса уволили 13 апреля.



Сам Сус в комментарии "Украинской правде" сказал, что узнал об этом от журналистов и готов будет отвечать на вопросы во вторник, 18 апреля.



"Давайте все вопросы во вторник", - сказал он.



Как известно, 30 ноября 2016 Дмитрий Сус был назначен старшим следователем по особо важным делам 6-го отдела по расследованию уголовных производств Департамента по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ. Это управление возглавляет Юрий Грищенко.



До этого Сус работал в департаменте по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры, который называют "департаментом Кононенко-Грановского", по фамилиям депутатов от БПП Игоря Кононенко и Александра Грановского, которым приписывают влияние на это подразделение ГПУ.



Ранее сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко за ложь в декларации и анкете объявил выговор Сусу.



Как известно, следователь Дмитрий Сус забыл указать в анкете добродетели авто премиум класса Audi Q7 стоимостью более 900 тысяч грн, что, как выяснили журналисты, принадлежало его 85-летней бабушке.



В августе 2016 произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.



В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как НАБУ утверждает, что имели на это решение суда.



Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.



Украинская правда