Захарченко заявил, что не против встретиться с Порошенко

Главарь ОРДО Александр Захарченко заявил, что готов встретиться с президентом Украины Петром Порошенко для предотвращения обострения на Донбассе.

Об этом он сказал во время прямой линии с жителями Украины, сообщает ТАСС.

"Если кто-то хочет искать выход из тупика и тем самым предотвратить новый виток кровопролитной войны, то мы готовы с ним разговаривать. Я открою страшную тайну. Если Порошенко продемонстрирует готовность к переговорам и подтвердит свою решимость прекратить войну, то я готов даже с ним сесть за стол переговоров", - сказал Захарченко, отвечая на соответствующий вопрос.