Лутковская о правах человека в Украине: На двоечку
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская считает неудовлетворительным уровень защиты прав человека в Украине.
Об этом она сказала в интервью "5 каналу".
"На двоечку. Работы много", - оценила Лутковская уровень защиты прав человека в стране.
Омбудсмен отметила, что в последнее время увеличилось количество детского насилия.
Также острой остается проблема защиты социально-экономических прав украинцев.
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