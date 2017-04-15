Трое украинцев пострадали в ДТП в России

В крупном ДТП в Ленинградской области РФ пострадали трое граждан Украины.

Об этом сообщает ТАСС.

По предварительной версии, которую озвучила прокуратура Ленинградской области РФ, утром в пятницу, 14 апреля, водитель микроавтобуса Ford Transit, на котором ехали дорожные рабочие (в том числе и украинцы), не справился с управлением в связи со сложными дорожными условиями - гололедом и снежным накатом, из-за чего и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовиком "КамАЗ" с полуприцепом.

Накануне в Петербурге и Ленинградской области прошел снегопад, местами высота снежного покрова достигала 20 см.

Пострадали 6 граждан РФ, 5 граждан Узбекистана, 4 гражданина Киргизии, 3 украинца и 1 гражданин Таджикистана.

"Пострадали строители скоростной трассы М11. Народ в автобусе не был пристегнут", - сообщили в правительстве Ленинградской области.

Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести. Есть ли среди "тяжелых" граждане Украины – в сообщении не уточняется.