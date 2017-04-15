У Асада еще есть сотни тонн химоружия – экс-генерал армии Сирии

Правительство Сирии скрывает от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) несколько сотен тонн химического оружия.

Об этом в интервью The Telegraph рассказал бывший генерал сирийской армии Захер ас-Сакат.



Сирия передала, как она утверждала, весь свой химический арсенал в ОЗХО в 2014 году в рамках соглашения между США и Россией, после того как сотни людей погибли из-за использования газа зарин на окраине Дамаска.

Соглашение предотвратило военные удары США по Сирии, администрация президента Барака Обамы тогда заявила, что один из наибольших запасов химического оружия на "100% ликвидирован".

"Они (режим Асада) признали наличие лишь 1,3 тыс. тонн, но мы знали, что в реальности у них было почти в два раза больше", - заявил ас-Сакат, который был одним из высших руководителей в химической программе страны, уточнив, что было по меньшей мере 2 тыс. тонн.

По данным бывшего генерала сирийской армии, нераскрытые запасы запрещенного оружия включают в себя несколько сотен тонн зарина, химических веществ - прекурсоров, а также авиационные бомбы, которые могут нести химические заряды и химические боеголовки для ракет "Скад".

53-летний генерал, который сохранил контакты с официальными лицами в Сирии после побега в марте 2013 года, сообщил, что в течение нескольких недель до прибытия инспекторов ОЗХО режим был занят перемещением запасов химоружия.

Тонны химикатов были вывезены в укрепленные пункты около Хомса и в прибрежный город Джабла у Тартуса, где расположена военно-морская база и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Сирии.



В последующие годы появились доказательства, что Дамаск продолжает использовать химикаты – в том числе те, от которых он обязывался отказаться.

Как известно, 4 апреля во время химической атаки на город Хан-Шейхун в Сирии погибли 89 человек. В ответ на атаку США выпустили по сирийской авиабазе около Хомса 59 крылатых ракет "Томагавк". Именно с этой базы, как считается, была совершена атака. Целью авиаударов названо "сдерживание режима от использования химического оружия снова".

Также, как сообщалось, США расследуют возможную причастность России к этой химической атаке.

На брифинге после ракетного удара США по авиабазе войск Башара Асада в Сирии госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия либо является соучастницей, либо просто некомпетентной, если не может довести до конца соглашение об утилизации химического оружия в Сирии.

Отметим, что Россия заблокировала резолюцию ООН о проведении расследования химической атаки на сирийский город Хан-Шейхун.