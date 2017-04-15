КНДР готова нанести США "ядерный удар в ответ"

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Суббота, 15 апреля 2017, 09:51

Северная Корея предупредила США о готовности нанести ядерный удар в ответ.

Об этом заявил вице-маршал Корейской Народной Армии Чхве Рен Хэ, сообщает ВВС.

Комментарии вице-маршала появились на фоне празднования Северной Кореей 105-летию со дня рождения Ким Ир Сена, во время которого состоялся парад в Пхеньяне с участием военных, танков и другой военной техники, а также слухов о том, что КНДР может провести еще одно ядерное испытание.

"Мы готовы ответить на тотальную войну тотальной войной, готовы нанести ответный ядерный удар на любую ядерную атаку", - заявил он.

Как известно, ранее США заявили, что готовы нанести превентивный удар по Северной Корее, если будут уверены, что она собирается провести испытание ядерного оружия.

Позже АР сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение проводить в отношении КНДР политику максимального давления, отбросив варианты военного вмешательства и свержения диктатуры в стране. 

В свою очередь Северная Корея заявила, что готова использовать оружие против ударной группы военно-морского флота США,  которая находится около Корейского полуострова.

Украинская правда 

Темы: Северная Корея ядерное оружие США
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