Япония готовится эвакуировать 57 тыс. граждан из Южной Кореи

Совет национальной безопасности Японии обсудил меры, необходимые для эвакуации 57 тысяч граждан страны из Южной Кореи в случае обострения отношений с КНДР.

Токио будет добиваться одобрения Сеула для отправки военных самолетов и военных кораблей вместе с гражданским транспортом для эвакуации, сообщает The Telegraph.

Кроме того японские чиновники выразили беспокойство возможностью проникновения северокорейских шпионов в страну.

В Токио считают, что любая излишняя подготовка вызовет тревогу среди общественности. По словам главного секретаря кабинета министров Японии Йошихиде Суга, правительство всегда собирало и анализировало информацию о перемещениях Северной Кореи, но воздерживалось от комментариев по деталям.

Интерфакс-Украина