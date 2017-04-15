У ГПУ нет подтверждения о бегстве в РФ четырех экс-"беркутовцев"
В Генпрокуратуре Украины не располагают подтвержденной информацией о побеге в Россию четырех экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", подозреваемых в убийствах активистов Революции достоинства.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил прокурор отдела ГПУ Александр Ковальчук.
"Эта информация сейчас проверяется ... Сейчас сделаны соответствующие запросы. У нас официальных данных о том, что они уехали в Россию, нет", - отметил Ковальчук.
Также он добавил, что соответствующая информация должна поступить от Госпогранслужбы Украины.
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