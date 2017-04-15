В Киеве на части проспекта Победы ограничат движение
В Киеве с 19 апреля частично ограничат движение транспорта на участке проспекта Победы.
Об этом 15 апреля сообщили в КГГА.
Отмечается, что движение транспорта будет ограничено до 2 полос на участке от ул. Галагановской до дома №67 на проспекте Победы в связи с работами по реконструкции транспортной развязки на пересечении просп. Победы с ул. Данила Щербаковского.
Движение транспорта по путепроводу ограничено не будет, отметили в КГГА.
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