За сутки в зоне АТО ранены 4 военных - Лысенко
В зоне проведения АТО за минувшие сутки ранения получили четверо украинских военнослужащих.
Об этом в ходе брифинга 15 апреля сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"В результате боевых действий погибших в рядах ВСУ нет, четверо военных получили ранения", - сообщил он.
На Луганском направлении за прошедшие сутки произошло 6 обстрелов, половина - из минометов, на Донецком - 17 обстрелов, 6 из них - из минометов.
"Боевики неоднократно применяли минометы, обстрелы велись по Верхнеторецкому, Авдеевке, Зайцево", - сообщил Лысенко.
В направлении Мариуполя зафиксировано 22 обстрела, боевики обстреливали Красногоровку, Водяное и Широкино.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.