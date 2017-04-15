За сутки в зоне АТО ранены 4 военных - Лысенко

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Суббота, 15 апреля 2017, 13:23

В зоне проведения АТО за минувшие сутки ранения получили четверо украинских военнослужащих.

Об этом в ходе брифинга 15 апреля сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"В результате боевых действий погибших в рядах ВСУ нет, четверо военных получили ранения", - сообщил он.

На Луганском направлении за прошедшие сутки произошло 6 обстрелов, половина - из минометов, на Донецком - 17 обстрелов, 6 из них - из минометов.

"Боевики неоднократно применяли минометы, обстрелы велись по Верхнеторецкому, Авдеевке, Зайцево", - сообщил Лысенко.

В направлении Мариуполя зафиксировано 22 обстрела, боевики обстреливали Красногоровку, Водяное и Широкино.

 

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс жертвы Минские соглашения
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