Порошенко утвердил пожизненные стипендии пожарным, которые тушили ЧАЭС

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Суббота, 15 апреля 2017, 16:02

Президент Петр Порошенко утвердил пожизненные государственные стипендии для пожарных, принимавших непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

О подписании соответствующего указа сообщает в субботу пресс-служба президента.

В тушении пожара на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года принимали участие 65 работников пожарной охраны органов внутренних дел, 6 из них в результате радиоактивного облучения, несовместимого с жизнью, погибли. Другие 59 человек получили высокие дозы радиоактивного облучения и стали инвалидами, заболевание которых связано с выполнением служебных обязанностей во время тушения пожара. За 30 лет после аварии на Чернобыльской АЭС умерли 17 работников пожарной охраны органов внутренних дел, которые принимали участие в тушении пожара в день Чернобыльской катастрофы, 5 человек выехали за пределы Украины.

В пресс-службе отметили, что в 2006 году в соответствии с указом президента, были основаны пожизненные государственные стипендии для военнослужащих, лиц рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел Украины, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС и ее охране 26 апреля 1986 года и вследствие значительного радиоактивного облучения получили инвалидность.

Однако в список стипендиатов не были включены работники, отдельные лица рядового и начальствующего состава пожарной охраны органов внутренних дел Украины, которые также принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС именно 26 апреля 1986 года и вследствие значительного радиоактивного облучения заболели острой лучевой болезнью и которым установлена инвалидность.

"Учитывая это, глава государства подписал указ, которым предусмотрено назначить пожизненные государственные стипендии 22 работникам, лицам рядового и начальствующего состава пожарной охраны органов внутренних дел Украины, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, в размере трех прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц", - сообщает пресс-служба.

Темы: президент Чернобыль
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