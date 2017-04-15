Порошенко на следующей неделе посетит Великобританию

Президент Украины Петр Порошенко 19 апреля посетит Великобританию и примет участие в конференции Королевского института международных отношений Chatham House.

Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на информацию пресс-службы института.

Порошенко примет участие в конференции "Битва за Украину: лидерство и солидарность".

"Президент Порошенко расскажет о вызовах перед страной и предложит свое видение найзатребуванішого типа лидерства, укрепление солидарности, восстановление мира, усиление европейской безопасности и поддержке трансформации Украины", - сообщили в Chatham House.

О официальные встречи в рамках визита пока не сообщается. В Администрации президента пообещали сообщить все детали визита в понедельник.

Европейская правда