В Одессе и на Прикарпатье полицейских уличили во взяточничестве

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Суббота, 15 апреля 2017, 18:57

Трех полицейских уличили во взяточничестве в течение одного дня.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в Ивано-Франковской области неправомерную выгоду требовал и.о. начальника сектора разрешительной системы, а в Одессе к незаконному обогащению прибегли участковый офицер и следователь полиции.

В Ивано-Франковское управление внутренней безопасности ДВБ НПУ поступила оперативная информация об одном из сотрудников Управления превентивной деятельности областной полиции. И.о. начальника сектора разрешительной системы был уличен в систематическом вымогательстве за получение разрешительных документов на оружие.

 
Все фото пресс-службы Нацполиции

Так, от одного из мужчин, который намеревался оформить разрешение на травматическое оружие, капитан полиции потребовал 9000 гривен. Заявитель принес деньги полицейскому в служебный кабинет. 30-летний чиновник был сразу задержан совместными усилиями оперативников внутренней безопасности полиции, УСБУ и прокуратуры Ивано-Франковской области.

Аналогичный вид "заработка" выбрал и сотрудник превенции полиции Одессы. Местному Управлению Департамента внутренней безопасности стало известно, что участковый офицер Приморского отдела полиции "взимает" плату с лиц, условно освобожденных от наказания.

Например, за предоставление разрешения поднадзорному лицу на проживание не по месту регистрации полицейский требовал несколько тысяч гривен. В случае отказа платить взятки участковый угрожал дать "подопечному" такую характеристику, с которой возвращение в исправительное учреждение становилось неизбежным.

Очередной раз старший лейтенант полиции свое согласие на выезд одного из одесситов за пределы города "оценил" в 10 000 гривен. Семь тысяч получил во время первой встречи, а затем - еще три. После получения последней суммы взятки был задержан совместными действиями работники Одесского управления ДВБ НПУ, Службы безопасности Украины и областной прокуратуры, которые изъяли у него вещественные доказательства.

В этот же день еще одного одесского полицейского задержали с взяткой в иностранной валюте. Задержанный - 25-летний следователь Беляевского отдела полиции Одессы.

Именно в его производстве оказались материалы по расследованию кражи группой лиц металлолома на водонапорной башни. Среди фигурантов дела - 24-летний местный житель. Во время общения с его отцом полицейский акцентировал, что может помочь избежать ответственности его сыну, правда за 500 долларов США вознаграждения.

Свои желаемые 500 долларов США старший лейтенант полиции получил, однако в этот момент в его кабинете появились оперативники ДВБ, СБУ и следователи военной прокуратуры.

 

В порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса сотрудника полиции Ивано-Франковска и его одесских коллег задержали. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Санкция статьи, которая им инкриминируется, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Темы: полиция взятка
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