"Белые каски": в результате взрыва в Сирии погибло не менее 100 человек

По информации Сирийской гражданской обороны, также известной как "Белые каски", в результате взрыва возле колонны с автобусами эвакуированных жителей Алеппо погибло по меньшей мере 100 человек.

Об этом сообщает Associated Press.

"Сирийская гражданская оборона" в провинции Алеппо утверждает, что ее добровольцы смогли вынести по меньшей мере 100 тел с места взрыва.

По сообщениям сирийских государственных СМИ, по меньшей мере 39 человек были убиты. По словам представителя повстанцев, по меньшей мере 30 из его бойцов, которые охраняли эвакуированных, были убиты во время взрыва.

По информации Сирийской обсерватории по правам человека, в результате взрыва погибли 43 человека.

Как сообщалось, в субботу возле колонны автобусов с эвакуированными людьми, которые ожидают выезда в сирийском городе Алеппо, произошел взрыв.

По предварительной информации, террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль рядом с колонной. Ранее сообщалось о 16 погибших.

Взрыв произошел в районе Рашидин на окраине Алеппо, где скопились десятки автобусов, которые перевозят шиитов из двух сел, которые были эвакуированы в рамках соглашения между сирийским правительством и повстанцами.

Ранее стало известно, что тысячи сирийцев застряли в Алеппо и прилегающих районах во время эвакуации из двух шиитских деревень в обмен на суннитских повстанцев и их семьи.

Украинская правда