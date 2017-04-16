В Турции задержали 49 подозреваемых в подготовке теракта

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Воскресенье, 16 апреля 2017, 00:54

В Стамбуле 15 апреля полиция задержала 49 подозреваемых, которые предположительно планировали масштабный теракт в преддверии конституционного референдума, который состоится 16 апреля.

Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что задержанные связаны с террористической группировкой ИГИЛ.

Подозреваемые, в том числе 41 иностранный гражданин, были взяты под стражу во время одновременных рейдов в семи районах Стамбула.

Во время операции полицейские также изъяли оружие, электронные терминалы, большое количество банковских карт, около 341 тыс долларов наличными.

В воскресенье в Турции пройдет референдум, на котором будут голосовать за конституционные поправки, в том числе по предоставлению президенту более широких полномочий и переходу нынешней парламентской системы на президентскую.

Темы: теракт Турция
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