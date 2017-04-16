Фрегат британских ВМС сопроводит корабли РФ через Ла-Манш

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Воскресенье, 16 апреля 2017, 03:33

Фрегат ВМС Великобритании HMS Sutherland сопроводит два российских военных корабля через Ла-Манш.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Британии.

Отмечается, что российские корабли были обнаружены утром 14 апреля, когда они плыли по Северному морю в сторону пролива Па-де-Кале.

К концу дня к российским корветам "Сообразительный" и "Бойкий" присоединились корабли сопровождения – танкер и океанский буксир.

HMS Sutherland будет продолжать следить за передвижениями кораблей, которые проходят близко к территориальным водам Великобритании.

"HMS Sutherland тщательно отслеживает эти российские корабли, когда они проходят близко к британским водам. Королевский флот сохраняет бдительность и всегда готов обеспечить безопасность Британии", - заявил министр обороны страны Майкл Фэллон.

Темы: Британия Росcия
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