Трампа проинформировали о ракетном пуске КНДР

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Воскресенье, 16 апреля 2017, 06:00

Президент США Дональд Трамп и его военная команда осведомлены о запуске ракеты Северной Кореей.

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Маттис, передает Reuters.

Он заявил, что Трамп не будет комментировать данный вопрос.

Ранее военные США заявили, что пуск ракеты был совершен в 11:21 по гавайскому времени (00:21 по Киеву). По их данным ракета взорвалась сразу после старта, ее тип пока не определен.

Как известно, ночью 16 апреля военные Южной Кореи сообщили, что КНДР провела неудачный запуск ракеты.

Ранее США заявили, что готовы нанести превентивный удар по Северной Корее, если будут уверены, что она собирается провести испытание ядерного оружия.

Позже АР сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение проводить в отношении КНДР политику максимального давления, отбросив варианты военного вмешательства и свержения диктатуры в стране. 

В свою очередь Северная Корея заявила, что готова использовать оружие против ударной группы военно-морского флота США, которая находится около Корейского полуострова.

Темы: США Северная Корея
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