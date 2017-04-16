Сутки в АТО: Боевики били из запрещенных минометов, ВСУ огонь не открывали

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Воскресенье, 16 апреля 2017, 06:48

За минувшие сутки боевики 29 раз обстреляли позиции сил АТО.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

На Приморском направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали ВСУ в Марьинке. Также там били снайперы.

Морских пехотинцев в районе Водяного террористы обстреливали из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. По морпехам в Широкино сепаратисты били из вооружения БМП и стрелкового оружия. По украинским позициям в Павлополе боевики вели огонь из гранатометов. Позиции сил АТО в Гнутово и Чермалыке обстреляли из крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении по позициям ВСУ в районах Авдеевки и Песков боевики вели огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Опорные пункты сил АТО возле Луганского были обстреляны из гранатометов. По украинским силам в Опытном сепаратисты били из пулеметов, а в Каменке - из стрелкового оружия. Вблизи Троицкого активизировались снайперы.

На Луганском направлении с автоматических гранатометов боевики вели огонь по украинским позициям в Лобачево, а силы АТО в Новоалександровке обстреливали из стрелкового оружия.

"Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "Тишины" и огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Темы: АТО Донбасс
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