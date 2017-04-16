В Европу прибыли сверхсовременные американские истребители

Американские ВВС развернули первые многоцелевые истребители F-35A сверхсовременного пятого поколения на авиабазе в Британии с целью испытания их возможностей во время широкомасштабных военных учений НАТО.

Об этом заявили в субботу в Министерстве обороны США, сообщает "Укринформ".

"Боеспособные многоцелевые истребители F-35A Lightning II прибыли сегодня на авиабазу Лейкенхит Королевских ВВС (Великобритания), демонстрируя поддержку союзников США по НАТО, а также европейской территориальной целостности", - отметили в оборонном ведомстве США.

По словам командующего Европейского командования США в Европе и верховного главнокомандующего НАТО в Европе генерала Кертиса Скапаротти, присутствие самолетов F-35 подтверждает боеготовность и демонстрирует военную мощь на европейской части континента.

Самолеты примут участие в учениях с европейскими союзниками. Как отметили в Пентагоне, присутствие F-35A "максимально расширяет возможности учений, укрепляет Североатлантический альянс и обеспечит широкий опыт относительно условий их эксплуатации в Европе".

Сообщается, что самолеты и персонал будут находиться в Европе в течение нескольких недель.