На Киевщине хотели замять пытки мальчика-инвалида. Арестовано 2 подростков

Суд взял под стражу без права внесения залога двух подростков, которые пытали и насиловали 10-летнего мальчика-инвалида в Иванкове Киевской области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook губернатор Киевской области Александр Горган.

"В воскресенье 9 апреля в Иванкове трое подростков поиздевались над 10-летним мальчиком. Его жестоко избивали несколько часов подряд, пытали, бросали в холодную воду, заставляли есть фекалии и лизать мочу. Неопровержимые доказательства дают основания утверждать, что группа подростков насиловала ребенка палкой", - написал Горган.

Он отметил, что узнал о событии только 13 апреля, и только от него о пытках ребенка узнали руководители правоохранительных органов области.

"Однозначно что тяжесть этого преступления хотели скрыть как от руководства области, так и от общественности. Дело умышленно квалифицировали как "Хулиганство", неотложные следственные действия, экспертизы своевременно не проводились, доказательства не изымались", - написал губернатор.

Личное вмешательство прокурора области обеспечило переквалификацию и начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК Украины.

"Однозначно - преступники получат самое суровое наказание. Подозреваемые имеют твердую перспективу получить лишение свободы сроком до 15 лет", - отметил Горган.

Он также сообщил, что дал поручение провести служебное расследование относительно бездеятельности председателя Иванковской РГА, который должен был координировать работу полиции района и других служб района, но не сделал этого.

Служебное расследование начато также в отношении работников полиции, поскольку еще до 14 апреля злоумышленники не считались подозреваемыми и не были допрошены, а только предоставили объяснения по делу. Внутреннее расследование проводит Главное управление Национальной полиции Киевской области.

Украинская правда