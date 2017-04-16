В Госдуме думают, как предоставить экс-беркутовцам гражданство РФ

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Воскресенье, 16 апреля 2017, 11:25
Константин Затулин

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин допускает предоставление российского гражданства экс-беркутовцам, которые бежали в Россию.

Об этом он заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Однако, по словам Затулина, для этого экс-беркутовцы должны выразить готовность отказаться от украинского паспорта.

"В этой ситуации можно было бы прибегнуть или к программе добровольного переселения соотечественников в Россию, или к положению о временном убежище, которое именно с событиями на Украине было у нас введено в действие. Всё это подразумевает определённые процедуры, но если сами граждане Украины готовы на них пойти, то в этом случае они могут быть применены. Правда, это означает одновременно выход из гражданства Украины в соответствии с нашими нынешними законами. Поэтому всё зависит не только от нас, но и от них", - сказал он.

При этом Затулин отметил, что бывшие бойцы украинского спецназа не могут быть признаны в России политическими эмигрантами.

"Они в чистом виде являются политическим эмигрантами, но у нас политическое убежище не может быть предоставлено гражданам стран, с которыми у РФ безвизовый порядок пересечения границы.  А с Украиной до сих пор у нас именно такой порядок", - сказал он.

Затулин подчеркнул, что внёс в Госдуму законопроект об отмене этой нормы. Однако на данный момент документ в нижней палате парламента пока не обсуждался.

Как сообщалось, в пятницу освобожденный Апелляционным судом Киева экс-беркутовец Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег опубликовали видеообращение, записанное якобы в России.

В то же время прокурор отдела ГПУ Александр Ковальчук заявил, что в Генпрокуратуре Украины не имеют подтверждения информации о побеге в Россию четырех экс-сотрудников спецподразделения "Беркут".

Позже руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что экс-беркутовцы, предположительно бежавшие в Россию, учитывая избранные для них меры пресечения, могли оставить Украину в любой момент, и пограничники не имели права их задерживать.

Темы: Росcия Беркут
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