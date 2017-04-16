Саакашвили говорит, что его брата выгоняют из Украины

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Воскресенье, 16 апреля 2017, 12:31

Брату экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Давиду Саакашвили отменен вид на жительство в Украине.

Об этом сообщил Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

"На основании письма СБУ отменили вид на жительство моего брата Давида Саакашвили, и он обязан покинуть Украину. Ничего, прорвемся! Все это еще раз доказывает, что мы на правильном пути", - написал политик.

Как сообщалось, в конце ноября 2016 года после отставки с должности главы Одесской ОГА Саакашвили заявил о создании инициативы "Рух новых сил" и о требовании назначить внеочередные парламентские выборы с новым составом ЦИК и по новому закону о выборах.

25 марта этого года Саакашвили анонсировал объединение ряда демократических политических сил. 

Украинская правда

Темы: Саакашвили СБУ
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