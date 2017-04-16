В оккупированном Севастополе на всенощной читали Евангелие на украинском
На пасхальной всенощной службе в оккупированном Севастополе в Покровском соборе читали Евангелие на украинском, русском и греческом языках.
Как сообщает Крым.Реалии, по словам очевидцев, в ночь на воскресенье охраны и представителей полиции на улицах города было немного.
Прихожане отмечают, что в эту ночь вместе с уполномоченными правоохранителями в церквях находились "казаки с нагайками".
Православные храмы и церковные общины Крыма и Севастополя подчиняются Киевской митрополии Московского патриархата.
Представителей Киевского патриархата после аннексии полуострова подвергнуты давлению со стороны российских властей Крыма.
На состоявшемся в Киеве осенью 2014 года соборе украинских и крымских епископов было принято итоговое решение, в котором поддерживается территориальная целостность Украины и осуждаются попытки посеять смуту и раздор.
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