В оккупированном Севастополе на всенощной читали Евангелие на украинском

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Воскресенье, 16 апреля 2017, 13:29

На пасхальной всенощной службе в оккупированном Севастополе в Покровском соборе читали Евангелие на украинском, русском и греческом языках.

Как сообщает Крым.Реалии, по словам очевидцев, в ночь на воскресенье охраны и представителей полиции на улицах города было немного.

Прихожане отмечают, что в эту ночь вместе с уполномоченными правоохранителями в церквях находились "казаки с нагайками".

Православные храмы и церковные общины Крыма и Севастополя подчиняются Киевской митрополии Московского патриархата.

Представителей Киевского патриархата после аннексии полуострова подвергнуты давлению со стороны российских властей Крыма.

На состоявшемся в Киеве осенью 2014 года соборе украинских и крымских епископов было принято итоговое решение, в котором поддерживается территориальная целостность Украины и осуждаются попытки посеять смуту и раздор.

Темы: Крым церковь
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