В Хмельницкой области из-под автомобиля киевского предпринимателя вытащили гранату

В Хмельницкой области полиция обезвредила гранату, прикрепленную к автомобилю киевлянина.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, 15 апреля после обеда в Староконстантиновский отдел полиции обратился 47-летний житель Киева. Мужчина сообщил о подозрительном предмете, привязанном к выхлопной трубе автомобиля "Фольксваген Туарег".

Гражданин, занимающийся предпринимательством в столице, приехал на Пасху к сестре в Староконстантинов. Припарковавшись, он обратил внимание на подозрительный предмет, прикрепленный к днищу автомобиля. Обнаруженная вещь была закреплена с помощью веревки, скотча и строительных пластиковых хомутиков. Внешне она очень напоминает боеприпас.

Фото пресс-службы Нацполиции

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Взрывотехники обследовали транспортное средство и изъяли металлический предмет, похожий на ручную боевую гранату РГД-5. Сейчас изъятый предмет направлен на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины в Хмельницкой области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 5 ч. 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.