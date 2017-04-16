Папа Римский Франциск благословил Украину в пасхальном обращении

263 просмотра
0
Воскресенье, 16 апреля 2017, 14:32

В воскресенье 16 апреля Папа Римский Франциск произнес короткое пасхальное послание Urbi et Orbi, которое завершил упоминанием об Украине.

Текст послания понтифика приводит Радио Ватикана.

Поздравив верующих с Пасхой, Папа заявил о поддержке "тех, кто  активно трудится над тем, чтобы принести облегчение и отраду гражданскому населению в Сирии", вспомнил о христианах Судана, Судана, Сомали, ДРК, а завершил речь благословением в адрес Украины.

"Пусть же Добрый Пастырь поможет Украине, все еще угнетенной  кровавым конфликтом, обрести согласие, и сопровождает инициативы, направленные на облегчение горя тех, кто страдают от его последствий", - заявил он.

"Пусть же среди сложных и порой драматических судеб народов, Воскресший Господь направит шаги тех, кто ищет справедливости и мира, и даст руководителям народов отвагу предотвращать распространение конфликтов и остановить торговлю оружием", - также подчеркнул понтифик.

Он также заявил о поддержке Господом "...тех, которые вынуждены покинуть свой дом по поводу вооруженных конфликтов, терактов..."

Европейская правда

Темы: церковь
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В оккупированном Севастополе на всенощной читали Евангелие на украинском 16 апреля 2017, 13:29
Благодатный огонь первыми привезли в Украину представители УПЦ КП 15 апреля 2017, 21:17
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь 15 апреля 2017, 15:36
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
АТО: за минувшие сутки погибших и раненых нет
В Госдуме думают, как предоставить экс-беркутовцам гражданство РФ
На Киевщине хотели замять пытки мальчика-инвалида. Арестовано 2 подростков
Сутки в АТО: Боевики били из запрещенных минометов, ВСУ огонь не открывали
Все новости
Экология

Активисты показали загрязнение морей на мягких игрушках

Видео

Ученые из Беркли объяснили, почему развязывается шнурки на обуви