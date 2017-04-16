Двое крымских татар, арестованных в Бахчисарае, вышли на свободу

114 просмотров
0
Воскресенье, 16 апреля 2017, 15:48

В воскресенье вышли на свободу арестованные в Бахчисарае 13 апреля крымские татары Ремзи Зудиев и Мидат Муждаба, поскольку в этот день истек их срок трехдневного ареста.

Об этом в Facebook сообщает крымская активистка Мумине Салиева, пишет Крым.Реалии.

Подконтрольный Кремлю Бахчисарайский районный суд обвинил Мидата Муждабу в "пропаганде экстремистских материалов", а Зудиева - в участии в "несанкционированном митинге".

Как сообщалось, в субботу из СИЗО в Симферополе вышел один из задержанных Эскендер Меметов.

В Бахчисарае утром 13 апреля российские силовики провели обыски в домах мусульман - Ризы Муждабаева (шестой микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (седьмой микрорайон). Очевидцы сообщали о применении силы со стороны силовиков и звуках выстрелов.

Российские силовики назвали обыски и задержания "плановыми мероприятиями".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что будут обращаться к международному сообществу с просьбой усилить давление на Россию из-за участившихся обысков в Крыму.

Темы: крымские татары
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Задержания крымских татар: Один из 6 арестованных вышел из СИЗО 15 апреля 2017, 17:15
Бахчисарайский суд арестовал шестерых крымских татар 15 апреля 2017, 01:43
Из-за голодовки в РФ крымский татарин Зейтуллаев быстро теряет вес 14 апреля 2017, 12:15
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
АТО: за минувшие сутки погибших и раненых нет
В Госдуме думают, как предоставить экс-беркутовцам гражданство РФ
На Киевщине хотели замять пытки мальчика-инвалида. Арестовано 2 подростков
Сутки в АТО: Боевики били из запрещенных минометов, ВСУ огонь не открывали
Все новости
сырные лошадки

Карпатские пасхальные традиции

Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Хельсинки