Глава МИД Турции: Политика интеграции в ЕС останется стратегическим приоритетом

Политика интеграции в Европейский союз останется стратегическим приоритетом Турции.

Об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в публикации для издания Le Figaro, пишет Anadolu.

Глава МИД Турции отметил, что ряд высказываний, озвученных в Европе, вызывают обеспокоенность Анкары.

"Турция выполняет критерии Маастрихтского договора. Однако ряд стран ЕС создают искусственные препятствия на пути открытия новых пунктов переговорного досье по вступлению Турции в ЕС. То есть Анкара готова к диалогу. Сторона, которая затягивает процесс - Евросоюз", - заявил Чавушоглу.

Также он выразил удивление в связи с тем фактом, что высказывания Анкары относительно невыполнения обязательств стран ЕС подвергаются критике европейской стороны.

"Благодаря Турции поток нелегальных беженцев из Сирии, Ирака и других стран в страны ЕС снизился до минимума: до договоренности между Брюсселем и Анкарой в страны ЕС ежедневно прибывало от 7 до 10 нелегалов. К марту 2017 этот показатель снизился", - заявил глава МИД Турции.