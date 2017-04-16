Сирия: От взрыва колонны автобусов с эвакуированными погибли 68 детей

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Воскресенье, 16 апреля 2017, 19:31

В результате взрыва возле колонны автобусов с эвакуированными близ Алеппо погибли 68 детей.

Об этом 16 апреля сообщает AFP.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, всего в результате взрыва, осуществленного террористом-смертником, погибли 126 человек. 

"По меньшей мере 109 из погибших были эвакуированы, остальные были сотрудниками гуманитарных организаций и повстанцами, охранявшими колонну", - отмечается в сообщении. 

Эвакуация происходила согласно договоренности между сирийским режимом и повстанцами. 

Ранее стало известно, что тысячи сирийцев застряли в Алеппо и прилегающих районах во время эвакуации из двух шиитских деревень в обмен на суннитских повстанцев и их семьи.

Темы: Сирия теракт
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