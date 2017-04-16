Референдум в Турции: Эрдоган уже поздравил с победой

3412 просмотров
0
Воскресенье, 16 апреля 2017, 21:14

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил лидеров ряда партий страны в связи с победой на конституционном референдуме. 

Как сообщает агентство Anadolu, Эрдоган позвонил премьер-министру, лидеру правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырыму, главе Партии националистического движения Девлету Бахчели и лидеру Партии великого единства (ПВЕ) Мустафе Дестеджи.

"Президент выразил надежду на то, что результаты референдума послужат во благо государству и народу Турции", - отмечается в сообщении. 

Источники в администрации Эрдогана сообщили, что лидеры многих стран мира направили поздравительные послания в адрес президента Турции. 

В свою очередь, как сообщает Reuters,  оппозиционная Республиканская народная партия заявляет о нарушениях на референдуме и будет требовать пересчета до 60% голосов, заявил замглавы партии. 

Как отмечает DW, подсчет результатов голосования на референдуме еще продолжается,  подсчитаны почти 98% бюллетеней, и результат все еще неточен - разрыв между "да" и "нет" минимальный. 

По данным издания со ссылкой на турецкое информагентство Dogan и власти Стамбула, на центральной площади города - Таксим - из соображений безопасности перекрыто движение транспорта. 

Как известно, 16 апреля проходит референдум об увеличении конституционных полномочий президента Турции.

Если турецкие избиратели скажут "да", после внесения изменений в Конституцию президент сможет сам назначать министров и высших госчиновников, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент. Также он будет одновременно и главой правительства, а пост премьер-министра отменят в 2019 году. 

Кроме того, Эрдоган, который сейчас возглавляет страну, получит возможность оставаться у власти в течение двух пятилетних сроков - до 2029 года. Также он сможет вернуться в кресло главы руководящей Партии справедливости и развития.

Изменения предусматривают и увеличение количества депутатов парламента - с 550 до 600, а выборы депутатов и президента будут проводиться раз в 5 лет в один день.

Оппозиционные турецкие партии предупреждают, что конституционные изменения фактически приведут к диктатуре в Турции.

Украинская правда 

 

Темы: Турция референдум
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Глава МИД Турции: Политика интеграции в ЕС останется стратегическим приоритетом 16 апреля 2017, 17:22
В Турции задержали 49 подозреваемых в подготовке теракта 16 апреля 2017, 00:54
Турчинов рассказал, как отдавал приказ бомбить "аэропорт Ахметова" 14 апреля 2017, 14:42
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Первые результаты референдума в Турции: Эрдоган лидирует с отрывом
Папа Римский Франциск благословил Украину в Пасхальном обращении
С 1 сентября Минобразования почти не будет принимать в интернаты детей, имеющих родителей
АТО: за минувшие сутки погибших и раненых нет
Все новости
Пасха

Яйца и кролики. Религиовед объясняет символику Пасхи

Пасха

Как собрать пасхальную корзину