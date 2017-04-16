Бжезинский: Будущее Крыма зависит от трех факторов

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Воскресенье, 16 апреля 2017, 21:58

Американский политолог и бывший советник президента США по нацбезопасности Збигнев Бжезинский считает, что будущее Крыма зависит от трех главных факторов.

Об этом он заявил в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

"Компромисс в долгосрочной перспективе по Крыму возможен, но только с учетом трех главных факторов, определяющих судьбу полуострова: российского населения и войск РФ, украинского населения и крымских татар", – заявил Бжезинский.

"Речь не идет о передаче Крыма полностью Украине, так же как и не может быть речи о возвращении Крыма целиком России. Думаю, со временем, возможно как-то достичь определенного политического решения, согласно которому Крым будет возвращен каким-то образом на основе признания и учета существования этих трех элементов – нового российского слоя, существующего несколько десятилетий украинского слоя, а также части, о которой до этого времени не говорили вовсе - крымские татары, которые также имеют право на самоопределение", – отметил он. 

По мнению Бжезинского, описанный им сценарий невозможно воплотить сейчас, однако со временем это станет возможным.

Интерфакс-Украина

Темы: Крым Росcия аннексия
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