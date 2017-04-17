Эрдоган намерен восстановить смертную казнь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении восстановить в стране смертную казнь.

Об этом он заявил после объявленных результатов конституционного референдума, пишет DW.com.

Возобновление практики смертной казни будет его "первой задачей", заявил Эрдоган в Стамбуле во время выступления перед своими сторонниками.

Для одобрения смертной казни требуется поддержка не менее двух третей депутатов турецкого парламента. Если среди депутатов эта идея не получит достаточной поддержки, тогда будет проведен референдум, сказал Эрдоган. При этом референдум возможно будет провести если за предложение проголосует 60 процентов членов парламента.

О возможности возвращения к смертной казни Эрдоган заговорил после неудавшейся попытки госпереворота, случившейся летом 2016 года. В Брюсселе отметили, что восстановление высшей меры наказания поставит крест на планах Турции вступить в Евросоюз.

Как сообщалось, победу на нынешнем референдуме одержали сторонники расширения полномочий главы государства. После подсчета данных с 99,99% участков по территории страны сторонники референдума лидируют, имея 51,35% поддержки.

Как известно, на референдуме в Турции был вынесен вопрос изменений в конституцию, по которым президент Эрдоган получает всю полноту власти в стране.