В Турции оппозиция оспорит результаты референдума

9 просмотров
0
Понедельник, 17 апреля 2017, 03:08

Ведущая оппозиционная Республиканская народная партия Турции заявила, что оспорит данные с 37 процентов участков для голосования на референдуме о расширении полномочий президента.

Об этом пишет Радио Свобода.

Как заявил заместитель председателя партии Эрдал Аксюнґер, число таких оспариваемых результатов может возрасти до 60 процентов участков.

По его словам, партия обнаружила около 2,5 процентов сомнительных голосов.

Так же до двух третей голосов планирует обжаловать другая оппозиционная сила, прокурдская Народно-демократическая партия.

В партийном твиттере говорится, что, по данным этой партии, "манипуляции составили от 3 до 4 процентов".

Причиной стало изменение последней волны правил подсчета голосов, по которой бюллетени без штампа участковой избирательной комиссии надо все равно считать действующими, если не было прямых доказательств их внесения на участок извне.

Как сообщалось, победу на нынешнем референдуме получили сторонники расширения полномочий главы государства. После подсчета данных с 99,99% участков по территории страны сторонники референдума лидируют, имея 51,35% поддержки.

Темы: Турция референдум
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Чавушоглу: Политика интеграции в ЕС останется приоритетом Турции 17 апреля 2017, 02:21
Эрдоган намерен восстановить смертную казнь 17 апреля 2017, 00:54
Референдум в Турции: Эрдоган уже поздравил с победой 16 апреля 2017, 21:14
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ОБСЕ: На Донетчине больше нарушений "тишины", на Луганщине стреляли из "Градов"
Эрдоган выиграл референдум о расширении полномочий
Первые результаты референдума в Турции: Эрдоган лидирует с отрывом
Папа Римский Франциск благословил Украину в Пасхальном обращении
Все новости
Праздник

6000 яиц и пасхальные кролики: семейная пара украсила двор к Пасхе

Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Хельсинки