В Стамбуле протестуют против расширения полномочий президента

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Понедельник, 17 апреля 2017, 03:44

Жители Стамбула провели акцию протеста против итогов референдума, в результате которых президент Эрдоган получил беспрецедентные полномочия.

Об этом пишет BBC.

Жители нескольких районов Стамбула провели акцию протеста против итогов референдума необычным способом, они били в кастрюли и сковороды, высовываясь из окон своих домов. Небольшие группы протестующих также вышли на улицы.

По итогам подсчета более 99% бюллетеней, за внесение в конституцию поправок, которые расширяют полномочия президента, высказалось 51,35% голосовавших, против - 48,65%.

Три крупнейших города Турции, включая Стамбул, по предварительным данным, проголосовали против изменений.

В результате воскресного голосования, которое называют поворотным моментом в истории страны, Турция превратится из парламентской в президентскую республику.

Сторонники Эрдогана говорят, что это поможет модернизировать страну, однако его оппоненты опасаются роста авторитаризма.

Кемаль Кылычдароглу, лидер Народно-республиканской партии - ведущей оппозиционной партии Турции - уже подверг сомнению легитимность референдума.

Темы: Турция референдум
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