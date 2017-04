В Стамбуле протестуют против расширения полномочий президента

Жители Стамбула провели акцию протеста против итогов референдума, в результате которых президент Эрдоган получил беспрецедентные полномочия.

Об этом пишет BBC.

Жители нескольких районов Стамбула провели акцию протеста против итогов референдума необычным способом, они били в кастрюли и сковороды, высовываясь из окон своих домов. Небольшие группы протестующих также вышли на улицы.

#BREAKING Protest in #Istanbul over supreme Electoral Council of #turkey cheating & helping #Erdogan against oppositions #turkeyreferandum pic.twitter.com/16MbRPeP8F