В Стамбуле протестуют против расширения полномочий президента
Жители Стамбула провели акцию протеста против итогов референдума, в результате которых президент Эрдоган получил беспрецедентные полномочия.
Об этом пишет BBC.
Жители нескольких районов Стамбула провели акцию протеста против итогов референдума необычным способом, они били в кастрюли и сковороды, высовываясь из окон своих домов. Небольшие группы протестующих также вышли на улицы.
#BREAKING Protest in #Istanbul over supreme Electoral Council of #turkey cheating & helping #Erdogan against oppositions #turkeyreferandum pic.twitter.com/16MbRPeP8F— Botin Kurdistani (@kurdistannews24) 16 квітня 2017 р.
По итогам подсчета более 99% бюллетеней, за внесение в конституцию поправок, которые расширяют полномочия президента, высказалось 51,35% голосовавших, против - 48,65%.
Три крупнейших города Турции, включая Стамбул, по предварительным данным, проголосовали против изменений.
В результате воскресного голосования, которое называют поворотным моментом в истории страны, Турция превратится из парламентской в президентскую республику.
Сторонники Эрдогана говорят, что это поможет модернизировать страну, однако его оппоненты опасаются роста авторитаризма.
Кемаль Кылычдароглу, лидер Народно-республиканской партии - ведущей оппозиционной партии Турции - уже подверг сомнению легитимность референдума.
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