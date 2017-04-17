ФСБ России заявляет, что прикрыла крупный канал поставок оружия из Украины и ЕС

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Понедельник, 17 апреля 2017, 13:09

ФСБ РФ совместно с МВД России пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, причастной к организации канала поставок средств поражения из стран Евросоюза и Украины в Российскую Федерацию.

Об этом говорится в сообщении, опубликованному в понедельник на сайте ФСБ.

Отмечается, что в 24 субъектах Российской Федерации в отношении 54 ранее выявленных и задокументированных членов указанной группы осуществлены необходимые следственные действия.

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято боевое и модернизированное, а также подготовленное к восстановлению боевых характеристик оружие: 18 пулеметов ("Максим", "РПД", "МГ-43", "РГГК"), 43 автомата ("АКСУ", "АКМ", "АК-74", "АК-47", "МП-43"), 29 пистолетов-пулеметов ("ППШ", "МП-40", "ППД", "МП-5", "Кедр", "Витязь", "Томпсона"), 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов ("Наган", "ТТ", "ПМ", "П-38", "Беретта", "Маузер", "Коровина", "Вальтер", "Люгер", "Марголина"), авиационная пушка времен ВОВ, более 180 основных частей к огнестрельному оружию, свыше 16 000 боеприпасов различного калибра, 15 ручных осколочных гранат, более 21 килограмма взрывчатых веществ, наркотические вещества растительного происхождения, а также поддельные бланки разрешений на приобретение огнестрельного оружия, боеприпасов.

Также, согласно сообщению, прекращена деятельность 3 мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации огнестрельного оружия.

"Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности членов преступной группы. Мероприятия по перекрытию каналов поставки из-за рубежа средств поражения продолжаются", - отметили в ФСБ.

Украинская правда

Темы: Росcия оружие ФСБ
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Комментарии — 4
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IP: 46.172.153.---vlad18.04.2017 09:31
З Росії в Україну зброя поступає тисячами тон. З України в Росію якийсь там сепар перевіз щось там в кишені... Російському єхидству і блюзнірству не видно меж....
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IP: 91.203.63.---Zen i K18.04.2017 09:27
Бомбу часів ВВВ завезла Меркель у рюкзаку, коли приїздила до Путена
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IP: 35.187.25.---spitfire17.04.2017 18:37
якщо я правильно зрозумів, того сміття часів першої та другої світової війни по російських полях та лісах лишилось замало, тому виникла потреба імпортувати його з території України та ЄС?
а от раніше російські офіцери продавали чеченським повстанцям сучасну російську зброю і боєприпаси, часи змінюються...
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IP: 91.192.182.---свояк17.04.2017 17:29
А що ,в росії вже закінчилася зброя і перейшли на ,,максими,, і ,,томпсони,, ?
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