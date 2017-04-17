ФСБ России заявляет, что прикрыла крупный канал поставок оружия из Украины и ЕС

ФСБ РФ совместно с МВД России пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, причастной к организации канала поставок средств поражения из стран Евросоюза и Украины в Российскую Федерацию.

Об этом говорится в сообщении, опубликованному в понедельник на сайте ФСБ.

Отмечается, что в 24 субъектах Российской Федерации в отношении 54 ранее выявленных и задокументированных членов указанной группы осуществлены необходимые следственные действия.

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято боевое и модернизированное, а также подготовленное к восстановлению боевых характеристик оружие: 18 пулеметов ("Максим", "РПД", "МГ-43", "РГГК"), 43 автомата ("АКСУ", "АКМ", "АК-74", "АК-47", "МП-43"), 29 пистолетов-пулеметов ("ППШ", "МП-40", "ППД", "МП-5", "Кедр", "Витязь", "Томпсона"), 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов ("Наган", "ТТ", "ПМ", "П-38", "Беретта", "Маузер", "Коровина", "Вальтер", "Люгер", "Марголина"), авиационная пушка времен ВОВ, более 180 основных частей к огнестрельному оружию, свыше 16 000 боеприпасов различного калибра, 15 ручных осколочных гранат, более 21 килограмма взрывчатых веществ, наркотические вещества растительного происхождения, а также поддельные бланки разрешений на приобретение огнестрельного оружия, боеприпасов.

Также, согласно сообщению, прекращена деятельность 3 мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации огнестрельного оружия.

"Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности членов преступной группы. Мероприятия по перекрытию каналов поставки из-за рубежа средств поражения продолжаются", - отметили в ФСБ.

Украинская правда