АП хочет получить доступ к реестру возмещения НДС

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Вторник, 18 апреля 2017, 13:00

Администрация президента просит предоставить ей доступ к реестру автоматического возмещения налога на добавленную стоимость.

Об этом говорится в обращении заместителя главы АП Дмитрия Шимкива к и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

"...просим обеспечить до 21 апреля 2017 организации не менее трех рабочих мест для уполномоченных лиц ситуационных центров Администрации президента Украины для доступа к системам, которые обеспечивают полный цикл процессов администрирования налога на добавленную стоимость", - говорится в обращении.

Указывается, что доступ должен организовываться "путем создания персональных учетных записей для прямого доступа к табличным объектам систем и реестрам на аналитическом сервере ДФС с правом чтения данных и создания объектов (таблиц, пакетов, процедур и т.п.) в собственных схемах с общим для указанных рабочих мест пространством в объемах не менее 100 Гб на каждую схему".

 

Как известно, ранее глава Минфина анонсировал запуск автоматического реестра возмещения налога на добавленную стоимость с 1 апреля 2017 года.

1 апреля Александр Данилюк в своем Facebook заявил: "Общими усилиями Минфина, Казначейства и ДФС уже достигли результатов – реестр запущен, происходит его наполнение информацией".

Также Данилюк заявил о многих попыток саботировать запуск реестра.

"Минфин и Казначейство были готовы к запуску еще месяц назад, но в ДФС все делалось для того, чтобы это не произошло. После смены руководства ДФС стал ясен масштаб проблемы", - добавил министр.

Закон, который приняли 21 декабря предусматривает введение единого публичного реестра заявлений на бюджетное возмещение НДС согласно которому средства, которые подлежат возмещению, будут перечисляться в автоматическом режиме.

3 апреля во время совещания у президента Петра Порошенко Данилюк сообщил, что в реестре отражаются сведения о дате подачи заявки на возмещение НДС, предприятии, сумме, заявленной к возмещению, а также информация о перечислении казначейством средств на счета предпринимателей.

По его словам, всю входящую информацию в электронный реестр автоматического возмещения НДС формирует ДФС на основании заявок бизнеса и закрепляет эти данные электронной цифровой подписью.

"Украинская правда" обратилась в Администрацию президента за комментарием.

Украинская правда

Темы: НДС Администрация президента
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