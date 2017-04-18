Девятый фигурант дела о теракте в петербургском метро признал вину
Девятый фигурант дела о теракте в петербургском метро Аброр Азимов, задержанный накануне в Подмосковье, признал свою вину.
Об этом сообщил его адвокат Армен Задоян, передает ТАСС.
"Он признал вину в полном объеме, можно так сказать", - отметил Задоян.
Басманный суд Москвы во вторник, 18 апреля, рассматривает вопрос об избрании меры пресечения Азимову.
Как сообщила накануне официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, задержанный в Одинцовском районе Московской области Аброр Азимов является соучастником преступления, его роль устанавливается. Вместе с тем в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что выходец из Центрально-Азиатского региона Аброр Азимов является одним из организаторов теракта в петербургском метро. По данным ФСБ, он осуществил подготовку террориста-смертника, который привел в действие взрывное устройство.
В ходе задержания у Азимова были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 205 ("Террористический акт") и ч. 2 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ.
Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами теракта стали 14 пассажиров, погиб террорист, который привел в действие взрывное устройство, более 50 пострадали.
Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро "Площадь Восстания". Следственный комитет назвал имя устроившего взрыв мужчины - им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 ("Террористический акт") и ч. 2 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ. 6 апреля СК сообщил о задержании в Петербурге и Москве восьми подозреваемых по уголовному делу. Позднее они были арестованы. 11 апреля директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что подозреваемые являлись членами законспирированных террористических ячеек.
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