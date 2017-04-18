Подписание контракта с Аласанией перенесли из-за Евровидения

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Вторник, 18 апреля 2017, 17:05

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины 18 апреля решила отсрочить подписание контракта с избранным председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией.

Об этом сообщила заместитель председателя наблюдательного совета Светлана Остапа, передает Детектор Медиа.

Наблюдательный совет внес изменения в Положение о конкурсе по избранию председателя и членов правления ПАО "НОТУ", изъяв оттуда норму, что контракт с новоизбранным председателем правления НОТУ должен быть подписан в течение 5 рабочих дней со дня объявления победителя конкурса.

По словам Светланы Остапы, на временную и.о. председателя правления НОТУ Анну Бычок Кабмин возложил обязанности не только председателя, но и всего правления НОТУ. А если бы с Зурабом Аласанией был сейчас подписан контракт, полномочия Бычок были бы сразу приостановлены, но при этом господин Аласания некоторое время работал бы без правления (ведь наблюдательный совет должны избрать через 10-30 дней после подписания контракта с председателем правления), что привело бы к возможному срыву подготовки международного песенного конкурса "Евровидение", который пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.

Наблюдательный совет НСТУ планирует на следующей неделе (23-30 апреля) утвердить текст контракта с новоизбранным председателем правления, а в начале мая - подписать его с Зурабом Аласания. В контракте планируют прописать пункт, председатель правления вступает в свои полномочия с 13 мая. А 15 мая наблюдательный совет планирует избрать состав правления по представлению Зураба Аласанией.

Напомним, 10 апреля наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании избрал председателем правления Общественного вещания Зураба Аласанию.

Темы: Евровидение
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