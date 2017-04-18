ГПУ разрешили провести реконструкцию событий на Институтской без "беркутовцев"

Святошинский райсуд Киева обязал ГПУ до 1 сентября завершить следственный эксперимент по воссозданию обстоятельств убийства 48 активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве.

Об этом сказал председательствующий судья Сергей Дячук, передают Українські новини.

О продлении сроков суд попросили прокуроры, они отметили, что до 18 апреля не удалось завершить следственный эксперимент.

Суд присяжных их ходатайство удовлетворил и продлил срок до 1 сентября, а также обязал прокуроров к этой дате предоставить информацию о результатах эксперимента.

На время проведения следственного эксперимента заседание по делу откладываться не будут.

Кроме того, суд отказал защите обвиняемых в отводе прокурора Романа Псюка и 2 судебных экспертов. Адвокаты утверждали, что прокурор отказался привлекать подсудимых экс-беркутовцев к следственному эксперименту по воссозданию обстоятельств убийства евромайдановцев.

По мнению защиты, это решение прокурора является незаконным и демонстрирует его предвзятость. Прокуроры, в свою очередь, сообщили, что не привлекают обвиняемых к реконструкции событий, потому что не могут обеспечить их безопасности на открытом пространстве, а именно на Аллее героев Небесной сотни и ул. Институтской в Киеве.

Суд присяжных в этой ситуации стал на сторону прокуратуры и отметил, что в законодательстве не предусмотрена обязанность прокуроров и следователей привлекать подсудимых к проведению следственных и процессуальных действий.

Как известно, 2 марта Святошинский райсуд Киева продлил до 30 апреля арест бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана.