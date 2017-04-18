День в АТО: 18 обстрелов, 2 раненых

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Вторник, 18 апреля 2017, 18:19

С начала суток пророссийские боевики совершили 18 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате двое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Донецком направлении. По позициям рядом с Крымским враг применял 82-миллиметровые минометы. Опорные пункты в районах населенных пунктов Авдеевка и Каменка он обстреливал из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Песков и Опытного противник вел огонь из пулеметов крупного калибра, а по защитникам Зайцево использовал противотанковые гранатометы и стрелковое оружие", - сказано в сообщении.

В то же время на Приморском направлении по опорным пунктам вблизи Красногоровки боевики били из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Из подствольных гранатометов враг вел провокационный огонь в сторону наших позиций под Старогнатовкой. Пулеметы больших калибров применял в районе населенных пунктов Водяное и Чермалык. Под Новотроицким активизировались вражеские снайперы", - отметили в пресс-центре.

На Луганском направлении из 82-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов незаконные вооруженные формирования обстреляли опорные пункты у Катериновки.

Украинская правда

Темы: АТО
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