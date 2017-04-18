Ивано-Франковск вслед за Львовом частично возобновил отопление
Ивано-Франковские власти решили восстановить отопительный сезон в больницах и школах города из-за значительного снижения температуры.
Соответствующее распоряжение сегодня на оперативном совещании горисполкома озвучил мэр Руслан Марцинкив, передают Українські новини.
Он отметил, что в связи с низкими апрельскими температурами в детсадах, школах и больницах города слишком холодно, и стоит рассмотреть возможность восстановить теплоснабжение в этих учреждениях.
Директор КП "Теплокоммунэнерго" Василий Рущак сообщил, что подачу тепла восстановили в центральную городскую больницу. Теплоэнергетики также готовы включить тепло в перинатальном центре и других лечебных учреждениях, если будет соответствующее обращение.
Детские сады подключить сейчас трудно, поэтому Марцинкив дал поручение восстановить теплоснабжение, "где это возможно".
Как известно, Львов возобновил отопительный сезон.
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