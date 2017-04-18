Клименко будут ждать в ГПУ в пятницу

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Вторник, 18 апреля 2017, 19:21

Генпрокуратура вызывает на допрос экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Соответствующая повестка размещена на сайте Генпрокуратуры.

Согласно информации, Клименко необходимо явиться 21 апреля в 10:00 ко второму следственному отделу следственного управления Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины по адресу ул. Антоновича, 114.

Экс-министра будут допрашивать в качестве подозреваемого.

Как известно, Голосеевский райсуд Киева разрешил заочное расследование в отношении экс-министра доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко.

По данным ГПУ, Клименко в период апреля 2012 – сентябрь 2013, занимая должность председателя ГНСУ (министра доходов и сборов), "в составе созданной и возглавляемой Януковичем В.Ф., преступной организации, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами госбюджета Украины на общую сумму 3,166 млрд грн, путем незаконной компенсации НДС на счета фиктивных предприятий, в особо крупном размере, которые были распределены между участниками преступной организации".

Клименко покинул Украину после расстрелов на Майдане в Киеве и бегства Виктора Януковича в феврале 2014 года. Предположительно, он скрывается  в России.

Украинская правда

Темы: Клименко Генпрокуратура
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IP: 93.73.134.---vasyablagenniy18.04.2017 22:51
С Клименко можно бы и подождать. А вот почему Насиров на свободе занимается Дзю-До?
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