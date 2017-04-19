Апелляционный суд объяснил, почему отпустил экс-беркутовца Гончаренка

Апелляционный суд Киева объяснил решение освободить из-под стражи подозреваемого в убийствах на Майдане бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Виталия Гончаренко несоответствием решения Печерского районного суда Киева действующему законодательству.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Апелляционного суда Киева.

Во время апелляционного рассмотрения 6 апреля коллегия судей пришла к выводу, что решение Печерского суда вынесено с нарушением требований действующего законодательства.

Так, следственный судья, удовлетворяя ходатайство прокурора об изменении Гончаренку меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей, мотивировал это тем, что риски, определенные ст. 177 УПК Украины (укрывательство от органов предварительного расследования или суда, уничтожение доказательств или влияние на свидетелей), не подтвердились.

"Вместе с тем ст. 177 УПК Украины четко предусматривает два главных основания для применения в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения (наличие обоснованного подозрения и рисков, определенных ч. 1 этой статьи). Отсутствие хотя бы одного из этих оснований исключает возможность избрании в отношении лица меры пресечения", - говорится в заявлении Апелляционного суда.

В Апелляционном суде отметили, что судья не выполнил требований уголовного процессуального законодательства при определении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Срок действия этого уголовного производства, согласно постановлению заместителя генерального прокурора, продлен до десяти месяцев - до 23 апреля 2017 года. Однако, согласно принятому судом первой инстанции решению от 10 марта, избранная Гончаренку мера пресечения действует до 7 мая, то есть выходит за пределы срока досудебного расследования", - пояснили в суде.

Кроме того, согласно сообщению Генеральной прокуратуры Украины, которое поступило в Апелляционный суд Киева 6 апреля, досудебное расследование этого уголовного производства уже завершилось и 24 марта обвинительный акт направлен в Печерский райсуд Киева.

"... отменив решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении ходатайства прокурора, коллегия судей исходила из положений УПК Украины, учитывая, что досудебное расследование этого уголовного производства уже закончено, в связи с чем апелляционная инстанция ограничена в своих действиях относительно решения вопроса о применении к В.Гончаренку меры пресечения, который с 24 марта имеет статус обвиняемого. То есть, вопрос об избрании меры пресечения должен решать суд, где дело будет рассматриваться по существу, о чем и было указано в постановлении Апеляцийного суда Киева", - утверждает пресс-служба.

Как известно, 6 апреля Апелляционный суд принял решение освободить экс "беркутовца" Виталия Гончаренка, подозреваемого в убийстве 3 человек 18 февраля 2014 во время Евромайдана, из-под стражи под личное обязательство.

Уже 14 апреля стало известно, что Гончаренко и еще трое его бывших коллег Александр Костюк, Владислав Мастега, Артем войлоков сбежали в Россию.

Гончаренка вместе с еще тремя экс-бойцами "Беркута" задержали в июне 2016 года в Харькове. Все четверо на момент задержания работали в полиции.

Двоих из них - Александра Белова и Виталия Гончаренко - подозревают в убийстве трех майдановцев 18 февраля 2014 в Крепостном переулке, еще двоих - в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 двух митингующих.