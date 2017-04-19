США проведут испытания по перехвату ракет КНДР

Пентагон проведет два испытания по перехвату северокорейских ракет.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.



Давно запланированные испытания в Тихом океане часть военной программы США по противоракетной обороне для защиты от северокорейских или иранских угроз, но эти испытания, по крайней мере сейчас, проведут, чтобы убедиться, что США могут противостоять угрозе со стороны КНДР, сообщили собеседники.



Одно из испытаний будет включать запуск усовершенствованной ракеты с корабля ВМФ США. Пуск будет произведен в Тихом океане, поскольку там достаточно места для этого.

Усовершенствованная ракета была протестирована лишь один раз, отмечает телеканал. Новая версия имеет улучшенный усилитель и боеголовку. Это означает, что ракета может стрелять на больших дальностях, предположительно, дальше чем северокорейская береговая линия и имеет больше шансов попасть в пущенную с территории КНДР ракету.

Программа была разработана при участии Японии и предназначена для сбиваня ракет средней дальности, которые представляют угрозу союзникам США.

Второе испытание, которое запланировано на конец мая, проверит возможность США сбивать будущие северокорейские межконтинентальные ракеты, которые могут достичь США.

Будут протестированы ракеты наземного базирования, которые размещены на территории штатов Аляска и Калифорния. Данная программа существует уже более десяти лет, но только половина испытаний в ее рамках прошла успешно.



В предстоящем испытании ракета будет запущена с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии и попытается перехватить имитированную ракету над Тихим океаном.

Ранее в КНДР заявили, что планируют увеличить количество тестовых запусков ракет и проводить их еженедельно, несмотря на международное осуждение и растущее военное напряжение с США.

Как сообщалось, администрация Белого дома надеется, что Китай использует свои рычаги для давления на Северную Корею, чтобы та отказалась от своего оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин совместно работают над урегулированием ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи.

В Северной Корее заявили, что США "злоупотребляют" своими полномочиями и ядерная война может разразиться "в любой момент".