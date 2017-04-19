АТО: Боевики открывали огонь 35 раз, ранены 2 бойца ВСУ

00
0
Среда, 19 апреля 2017, 06:50

За минувшие сутки, 18 апреля, враг 35 раз открывал огонь по позициям ВСУ в зоне проведения АТО, двое украинских защитников получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Приморском направлении. Здесь, огнем минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал опорные пункты ВСУ вблизи Красногоровки. По позициям в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и вооружения БМП. Кроме того морпехов под Водяным противник обстрелял из зенитной установки ЗУ-23-2. По опорным пунктам у Старогнатовки, Талаковки и Широкиного противник применял гранатометы, а вблизи Чермалыка и Павлополя - пулеметы крупных калибров. Под Новотроицким и Николаевкой активизировались вражеские снайперы.

На Донецком направлении позиции сил АТО в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка и Зайцево враг обстрелял из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По защитникам Песков и Опытного - вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении из автоматических гранатометов, минометов калибра 120 мм и 82 мм враг бил по опорным пунктам ВСУ у Катериновки. По позициям вблизи Крымского бил из минометов калибра 82 мм, а по защитникам Станицы Луганской и Сизого вел огонь из стрелкового оружия.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
День в АТО: 18 обстрелов, 2 раненых 18 апреля 2017, 18:19
В Авдеевке начались аварийно-восстановительные работы 18 апреля 2017, 13:24
В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранен боец 18 апреля 2017, 12:54
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Керченском проливе затонул российский сухогруз
АТО: Боевики открывали огонь 35 раз, ранены 2 бойца ВСУ
Опубликованы видео допросов подозреваемых в убийстве Немцова
СМИ нашли новые доказательства участия людей Грановского в деле Насирова
Все новости
Нормальные?

Если у вас есть одна из этих вещей – вы ненормальный человек

Культура

30 аккаунтов в Telegram и Instagram об искусстве