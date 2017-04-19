В России "предъявили обвинения" двум командирам украинской армии

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Среда, 19 апреля 2017, 10:28

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение двум командирам 58 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СК.

Речь идет о командире бригады полковнике Сергее Заболотном и командире 16 отдельного мотопехотного батальона той же бригады подполковнике Олеге Громадском. Военных обвиняют в том, что в 2016 году под их руководством велись артиллерийские обстрелы мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры в районе Авдеевки.

Кроме того, Следком инкриминирует украинским военнослужащим артобстрелы из тяжелого оружия гражданской инфраструктуры в поселке Спартак и городе Ясиноватая Донецкой области, которые якобы проводились в том же 2016 году.

"В результате этих обстрелов были повреждены жилые дома и тяжелое ранение получил местный житель", - утверждают российские следователи.

Как сообщалось со ссылкой на СЦКК, 17 апреля в районе Авдеевки наблюдалось очередное обострение обстановки - боевики ОРДО обстреляли жилые кварталы города, повредив восемь домов.

Украинская правда

Темы: Росcия Донбасс АТО армия
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