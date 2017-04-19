Порошенко о суде в Гааге: Это важный день

00
0
Среда, 19 апреля 2017, 12:38

Президент Петр Порошенко подчеркивает важность ожидаемого решения Международного суда ООН о временных упредительных мерах по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины.

Об этом он заявил, выступая в Chatham House в Лондоне в среду.

"Сегодня очень важный день, ведь Международный суд ООН примет первые меры в деле, которое Украина инициировала против России", - отметил Порошенко.

Президент призвал международное сообщество быть сильным, объединённым и поддерживать Украину в этой борьбе.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Слушания в Международном суде ООН по иску Украины против России прошли 6-9 марта.

Киев просит следующие временные меры: Украина просит суд обязать РФ воздерживаться от любых действий, которые могут сузить или расширить предмет спора; осуществлять надлежащий контроль за российско-украинской границей с целью прекращения поставок оружия; прекратить и предотвращать поставки денег или оружия группам, осуществляющим террористические атаки; принять все возможные меры с целью осуществления влияния на группы, которые она поддерживает, с целью предупреждения совершения ими террористических атак против гражданского населения; воздерживаться от осуществления любых мер расовой или этнической дискриминации в Крыму; разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа; прекратить насильственные похищения представителей крымскотатарского народа; прекратить ограничения образования на украинском языке.

Международный суд ООН 19 апреля огласит решение о временных упредительных мерах по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Согласно повестке дня, опубликованной на сайте суда, начало заседания запланировано на 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).

Интерфакс-Украина

Темы: Порошенко суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко: Россия не выполняет ни одно обещание 19 апреля 2017, 11:51
Порошенко планирует представить военно-технические проекты в Британии 18 апреля 2017, 22:49
От Порошенко и Гройсмана ждут наблюдателей за "Укроборонпромом" 18 апреля 2017, 15:20
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Россию и Украину обязали выполнить "Минские соглашения" - Суд ООН
Суд снял арест с части имущества Насирова
Суд ООН обязал Россию возобновить Меджлис и прекратить дискриминацию
Суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции терроризме
Все новости
Практическое руководство

Что происходит с ребенком до 5 лет, и что с этим делать родителям

Экология

Активисты показали загрязнение морей на мягких игрушках