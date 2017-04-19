"Благородно, но нелегально": гумдопомога из ФРГ попадает на Донбасс через РФ

Немецкая благотворительная организация отправляет гуманитарную помощь в неподконтрольных украинскому правительству районов Луганщины через территорию России.



Об этом говорится в материале украинской службы Deutsche Welle "Помощь Донбасса через Россию: благородно, но нелегально".

Благотворительную организацию Aktionsbündnis Zukunft Donbass создала уроженка Житомирской области Раиса Штайник, которая с 1974 года живет в немецкой федеральной земли Тюрингии.

Отмечается, что Штайник постоянно следила за ситуацией на родине, а начало военных действий на Востоке страны в 2014 году ее шокировало.

Женщина решила помочь больницам Луганщины. Создав Aktionsbündnis Zukunft Donbass, она начала в Германии сбор пожертвований, а также применяемой медицинской техники и мебели для больниц Луганщины.

В то же время помощь, которую она собирает, доставляют через территорию России.

По словам активистки, везти в Луганск медицинскую технику через украинские блокпосты ее отговорили представители других благотворительных организаций, которые ранее не доставляли на неподконтрольные территории помощь через остальную территорию Украины, опасаясь, что груз на блокпостах могут забрать или вернуть обратно.

Впрочем, как утверждает активистка, организация Aktionsbündnis Zukunft Donbass направила в Службу безопасности Украины письмо, в котором просила официального разрешения на провоз груза, но за три месяца так и не получила ответа.

В свою очередь украинские дипломаты напоминают, что маршрут доставки помощи не через таможенную границу Украины является нелегальным.

"Мы ожидаем от наших немецких партнеров активного вовлечения в процесс информирования немецкого общества об уголовной ответственности в Украине за такие действия", – говорится в частности в ответе посольства Украины на запрос DW.

Внешнеполитическое ведомство ФРГ в свою очередь отмечает, что немецкое правительство доставляет на Донбасс гуманитарную помощь исключительно через украинской территории.



На сайте посольства ФРГ в Украине размещена памятка для потенциальных немецких благотворителей, в которой дипломаты настойчиво советуют перед отправлением гуманитарных грузов получить консультацию у соответствующих украинских государственных органах.

В то же время Штайник планирует и дальше отправлять помощь больницам на Донбассе. При этом один из следующих грузов должен отправиться уже на подконтрольную украинскому правительству территорию – в Авдеевку.

"Если нашу помощь могут принять и она может помочь, то это самое главное, что мы можем в этой ситуации сделать. И на том, и на другом конце от войны страдают простые люди", – говорит активистка.

Украинские дипломаты заверили DW, что в Украине "высоко ценят искреннюю помощь немецких друзей и партнеров украинцам, которые пострадали в результате российской агрессии".

Но вместе с тем посольство Украины в Германии настоятельно призывает оказывать гуманитарную помощь исключительно в соответствии с действующим украинским законодательством.