Матиос рассказал о "хлебном" бизнесе жены

00
0
Среда, 19 апреля 2017, 15:53

Главный военный прокурор Анатолий Матиос говорит, что его жена Ирина Барах уже 25 лет выращивает хлеб.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Моя вторая жена 25 лет выращивает хлеб. Выращивает, хранит и продает зерно: зерно, сою, на арендованных полях на Херсонщине. У нее 600 работников", - сообщил глава военной прокуратуры.

При этом он подчеркнул, что никакого отношения к ее состоянию не имеет.

В то же время на интервью Матиос пришел в дорогих часах Rolex. "Подарок жены на 40-летие", - объяснил 48-летний прокурор.

Как сообщалось, согласно декларации Матиоса, его жена Ирина Барах является бенефициаром ряда компаний и получила за год дивидендов почти на 34 млн грн.

На вопрос, какой бизнес принес его семье такую сумму, Матиос ранее заявлял: "Я не буду вам ничего объяснять. Читайте декларацию, обращайтесь официально".

Украинская правда

Темы: Матиос декларации
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Матиос рассказал, чем занимался в Администрации Януковича 19 апреля 2017, 15:32
Матиос говорит, что просил отстранить прокурора АТО Кулика 19 апреля 2017, 14:47
Кандидат в руководители ГБР Матиос: Я не "белая ворона", я - сова 19 апреля 2017, 10:43
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Суд ООН обязал Россию и Украину выполнить "Минские соглашения"
Суд снял арест с части имущества Насирова
Суд ООН обязал Россию возобновить Меджлис и прекратить дискриминацию
Суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции терроризме
Все новости
Гид по фестивалю

Трэш, беженцы и авангард: 6-й Киевский фестиваль короткометражек

не простой спорт

Первая женщина, которая официально пробежала Бостонский марафон, сделает это снова