Суд ООН утвердил, что имеет право на ограничительные меры по иску "Украина против РФ"

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Среда, 19 апреля 2017, 16:14

Международный суд ООН вынес промежуточное решение по делу "Украина против России", признав за собой юрисдикцию prima facie для рассмотрения данного дела.

Об этом сообщил на открытых слушаниях в Гааге председатель Суда Ронни Абрахам, передает Европейская правда.

"Суд считает, что по крайней мере часть аргументов Украины подпадают под юрисдикцию prima facie суда", – заявил он, комментируя обвинения Украины по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Что касается Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то Украина должна выполнить ряд условий, в частности, о предыдущих досудебных консультациях с РФ. Суд ООН признал, что Украина выполнила эти требования, исходя из предоставленных записей встреч (Украины и РФ)".

"Представляется, что спор невозможно было решить с помощью переговоров", – добавил Ронни Абрахам.

"Это позволяет говорить, что требования prima facie были выполнены (также по второй конвенции)", - подчеркнул он.

В итоге Суд признал, что Украина доказала возможность временных мер в споре "Украина против России"

Однако уже после того суд огласил, что Украина не предоставила необходимых доказательств для утверждения предупредительных мероприятий по конвенции о запрете финансирования терроризма и за это отказался утвердить меры по этой конвенцией.

Вместе с тем, Суд согласился с ключевыми требованиями Украины по конвенции о недискриминации и обязал Россию возобновить деятельность Меджлиса и прекратить дискриминацию меньшинств.

Темы: ООН суд Росcия
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