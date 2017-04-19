Суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции терроризме
Суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма.
Об этом сообщил на открытых слушаниях в Гааге председатель Суда Ронни Абрахам, передает Европейская правда.
Он подчеркнул, что Суд принимает это решение несмотря на то, что признал свою юрисдикцию в этом деле.
Также он отметил, что Украина должна доказать, что запрошенные временные меры должны остановить причинение непоправимого ущерба, а также умышленность действий государства-стороны конвенции.
По мнению суда, это требование не было выполнено.
"Украина не выполнила тех стандартов доказательной базы, чтобы доказать умышленность перечисления средств (для субъектов Л/ДНР)", - заявил он.
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